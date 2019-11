Jharkhand Polls: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का PM मोदी पर हमला- 'आपको इतनी मोहब्बत है बांग्लादेश से कि...' देखें VIDEO

Jharkhand Polls: झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है. 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक पांच चरणों में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन (AIMIM) भी शिरकत कर रही है. इसके लिए ओवैसी ने चुनाव प्रचार का जिम्मा खुद उठाया हुआ है और इस दौरान वह विरोधियों पर जमकर हमला बोल रहे हैं. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सोमवार को ट्वीट किया, 'कोयला झारखंड का, ज़मीन झारखंड की और बिजली बांग्लादेश को? आपको इतनी मोहब्बत हैं बांग्लादेश से की अपने झारखंड के आदिवासियों और किसानों की जमीन छीन ली!

AIMIM द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में पार्टी प्रमुख ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, 'झारखंड का कोयला, अडानी का पैसा, मोदी का चहेता और बिजली बांग्लादेश को झारखंड को नहीं. आपको मोहब्बत बांग्लादेश से है और हमसे कहते हैं कि तु बांग्लादेशी है. आपको इतनी मोहब्बत क्यों है बांग्लादेश से?

AIMIM is pleased to announce its 2nd list of candidates for the #JharkhandAssemblyPolls

1. Bokaro - Mashkoor Siddique

2. Hazaribagh - Nadeem Khan

3. Madhupur - Iqbal Ansari

4. Sarath - Mumtaz Ansari#AbBarabariKiBaatHogi