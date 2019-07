प्रज्ञा ठाकुर के 'शौचालय साफ करने के लिए सांसद नहीं चुनी गई' वाले बयान पर बोले ओवैसी- इससे कैसे न्यू इंडिया बनेगा?

भोपाल लोकसभा सीट से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है. रविवार को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उन्हें नालियां और शौचालयों को साफ करने के लिए सांसद नहीं चुना गया. इस बयान के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार हमला किया है. उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को चैलेंज कर रही हैं. वह यह बता रही हैं कि वह अपर कास्ट की है और जो टॉयलेट साफ करते हैं वो उनके बराबर नहीं है.

Asaduddin Owaisi: She (Pragya Thakur, BJP MP from Bhopal) also clearly tells that the kind of work the caste has defined, that should continue. It is very unfortunate. Also, she has openly opposed the PM's program. 2/2 https://t.co/fUZIWUZX61