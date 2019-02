पुलवामा आतंकी हमले पर ओवैसी की दो टूक: पाकिस्तान के PM अपने चेहरे से मासूमियत का नकाब उतारें

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है और मासूमियत का नकाब निकाल फेंकने को कहा है. पुलवामा आतंकी हमले की निंदा करते हुए ओवैसी ने कहा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है. इस हमले का संबंध पाकिस्तान से है. पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की योजना के अनुसार इस हमले को अंजाम दिया गया. बता दें कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 'इस हमले का लिंक पाकिस्तान से है. पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की योजना के अनुसार इस हमले को अंजाम दिया गया. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारे 40 जवानों की हत्या की है और उसकी जिम्मेदारी ली है, वे जैश-ए-मोहम्मद नहीं जैश-ए-शैतान हैं.'

A Owaisi: We would like to tell Pakistan PM don't give that message to India which you want to, by sitting before a TV camera. You started this, it wasn't a first attack. There was Pathankot,Uri&now Pulwama. We would like to tell Pakistan PM to drop his mask of innocence. (23.02) pic.twitter.com/M5ae0nBuB2