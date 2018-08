65 सालों से अटल बिहारी वाजपेयी मेरे सबसे करीबी मित्र थे, उनकी बहुत याद आएगी : लाल कृष्ण आडवाणी

भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी (LK Advani) ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) को देश के सबसे बड़े राजनेताओं में एक बताया और कहा कि 65 वर्षों के अपने घनिष्ठतम मित्र की बहुत याद आएगी. आडवाणी ने अपने शोक संदेश में कहा कि वाजपेयी के शानदार नेतृत्व कौशल, वाक कला, देशभक्ति और इन सबसे ऊपर दया, मानवीयता जैसे उनके गुण और विचारधारा में मतभेद के बावजूद विरोधियों का दिल जीतने की कला का मेरे ऊपर गहरा असर रहा.यह भी पढ़ें : अटल बिहारी वाजपेयी ने किताब के लोकार्पण पर दी थी हिदायत, 'राजनेताओं के चक्कर में मत पड़ो बेटा...' उन्होंने कहा, 'आरएसएस के प्रचारक से लेकर भारतीय जनसंघ के बनने तक, आपातकाल के दौरान के काले महीनों से लेकर जनता पार्टी के गठन तक और बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी के उभरने के दौरान उनके साथ लंबे जुड़ाव की यादें हमारे साथ रहेंगी.' आडवाणी ने कहा कि गहरा दुख और उदासी व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं.

Senior BJP leaders LK Advani and Murali Manohar Joshi pay tribute to former Prime Minister #AtalBihariVajpayee at his residence in Delhi. pic.twitter.com/JCp5acPcSR