बिहार चुनाव: अकेले चुनाव लड़ने को पिता ने किया था प्रेरित, NDTV से बोले चिराग पासवान

चिराग ने बताया कि अस्पताल जाने से पहले यानी दो-तीन महीने पहले ही यह तय हो चुका था कि लोजपा बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा कि इसके पीछे पार्टी का जनाधार बढ़ाना, पार्टी का प्रसार करना तो मकसद है ही. इससे ज्यादा जरूरी है नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करना. लोजपा अध्यक्ष ने कहा कि उनके पिता भी यही चाहते थे कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल किया जाय.

शरद यादव की बेटी सुभाषिनी ने थामा कांग्रेस का 'हाथ', बिहार विधानसभा चुनाव में मिल सकता है टिकट

उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में नीतीश का शासनकाल बिहार का विकास कर पाने में नाकाम रहा है. चिराग ने कहा कि उनके पिता ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर फिर से पांच साल के लिए नीतीश सीएम बनते हैं तो यह राज्य के लिए एक बहुत बड़ी आपदा होगी. उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को भी थी क्योंकि पिछले दो-तीन महीनों में उनसे रामविलास पासवान जी की मुलाकात हुई थी और इन मुद्दों पर विस्तृत बातचीत हुई थी.

इन विधानसभा चुनावों में बिहार को क्या दे सकती है BJP?

बता दें कि कई भाजपा नेता यह कह चुके हैं कि यह चिराग पासवान का फैसला है और अगर रामविलास पासवान फैसला लेने की स्थिति में होते तो लोजपा जेडीयू के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही होती. मौजूदा चुनावों में लोजपा ने जेडीयू के खिलाफ सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है. कई सीटों पर पार्टी ने बागी भाजपा नेताओं को टिकट दिया है.

वीडियो: "My Father Instigated Me To Contest Alone": Chirag Paswan To NDTV