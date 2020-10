Bihar Elections 2020 LIVE Updates: पहले चरण का मतदान जारी, 71 सीटों के लिए हो रही वोटिंग

आज पहले चरण की 71 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है. मगध के आईजी राकेश राठी ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षाबल तैनात हैं. सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन किया जा रहा है. COVID-19 संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का भी पालन किया जा रहा है.

We have taken all security measures in every polling booths. Adequate security forces have been deployed. #COVID19 measures have also been taken in all the booths: Rakesh Rathi, IG Magadh. #BiharElections2020pic.twitter.com/9p8bLrE8MN