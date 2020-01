'मैंने आपको जवाब दे दिया है...': BJP नेता किरीट सोमैया ने CAA से जुड़े सवालों पर NDTV से 27 बार सिर्फ यही कहा

मुंबई में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के समर्थन में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें एक विद्यालय के छात्रों को ले जाया गया और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने को भी कहा गया. शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस जारी किया है. हालांकि जब NDTV ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) से इस मामले में सवाल पूछा गया तो सिर्फ और सिर्फ उनका जवाब 'मैंने आपको जवाब दे दिया है...' रहा. NDTV के रिपोर्टर सोहित राकेश मिश्रा ने CAA से जुड़े तकरीबन कई सवाल पूछे, लेकिन किरीट सोमैया सिर्फ अपने एक ही जवाब पर अड़े रहे और 27 बार इसी को दोहराया.

बता दें कि शुक्रवार के दिन मुंबई के माटुंगा में दयानंद बालक बालिका विद्यालय के छात्रों को बीजेपी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में ले जाया गया था. बीजेपी की ओर से CAA के समर्थन में आयोजित एक कार्यक्रम में दयानन्द बालक विद्यालय के छात्र ना केवल बड़े पैमाने में मौजूद रहे बल्कि उन्होंने मंच से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की तारीफ भी की. छात्रों ने बताया कि उन्हें इस सभा में नागरिकता कानून और देश के गद्दारों के बारे में बताया गया.

बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने स्कूल को मिले नोटिस पर सवाल उठाया, लेकिन जब उनसे छोटे बच्चों के साथ राजनीति पर सवाल पूछा गया तो कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया. वहीं विवाद में फंसे स्कूल प्रशासन की ट्रस्टी और बीजेपी नेता सुमिता सुमन सिंह ने बयान दिया. उन्होंने कहा, ''यह बीजेपी का कार्यक्रम था जो स्कूल के ग्राउंड के पास रखा गया था. यहां हमने स्कूल के प्राध्यापक को बुलाया था, तो वहीं छुट्टी के बाद छात्र यहां आ गए. उन्हें भी CAA के बारे में जानने की इच्छा थी. हम उन्हें कैसे भगा देते? कुछ छात्रों ने बात करने की इच्छा जताई तो हमने उन्हें बात करने दिया. इस कार्यक्रम का स्कूल से कोई लेना देना नहीं है.''

Its unfortunate Thackeray Sarkar issued Notice to Dayanand School of Mumbai for education program on #CAA , CAA passed by Parliament. President gave assent. Implementation started now. We condemn Maharashtra's Shivsena NCP Congress Govt action @BJP4Maharashtra@BJP4Indiapic.twitter.com/gNz7b59EHv