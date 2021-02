बजट पेश होने से पहले संसद सत्र में बदलाव, छोटा हुआ सत्र, जानें- आम बजट से जुड़ी 10 बड़ी बातें

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री सोमवार को अब से कुछ देर बाद अगले वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करेंगी.कोरोना महामारी के बाद यह पहला बजट होगा. कोरोना महामारी के कारण अर्थव्‍यवस्‍था इस समय मुश्किलों से उबर रही है, ऐसे में वित्‍त मंत्री के समक्ष बजट में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर इकोनॉमी को गति देने की चुनौती होगी.

Will the ‘Maximum Slogan, Minimum Work' Govt live upto India's expectations in #Budget2021 ?



Challenge for FM to travel beyond “thinking & execution Paralysis” to meaningful delivery for people.