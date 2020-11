हैदराबाद में कैब ड्राइवर की पत्नी और महिला मजदूर लड़ेंगी निकाय चुनाव, TDP से मिला टिकट

हैदराबाद निकाय चुनाव में BJP के लिए वोट मांगने जाएंगे अमित शाह-जेपी नड्डा

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए फरहाना ने कहा, अगर वह चुनाव जीत जाती हैं, तो अपने क्षेत्र में विकास के लिए कड़ी मेहनत करेंगी. फरहाना का कहना है, 'मैं एक निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूं. मेरे पति एक कैब ड्राइवर हैं. भाई ऑटोरिक्शा चलाता है. हम मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे हैं. हमने पहले अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन वे हमारी मदद के लिए कभी आगे नहीं आए. मेरे इलाके में बुनियादी सुविधाओं की बहुत समस्या है. इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का कदम उठाया.

There is a lot of problem in my locality, so I took this bold step. There aren't enough graveyards here, people have to keep hold of the corpse for 2 days. This has been a long-drawn struggle. People in my area are supporting me. If I win, I will definitely work hard: Farhana https://t.co/bf20PUreWtpic.twitter.com/lFyHNyrT54