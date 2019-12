लाल किला से हिरासत में लिए गए योगेंद्र यादव, ट्वीट कर लिखा- साझी विरासत, साझी शहादत, साझी नागरिकता

नागिरकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ गुरुवार को देशभर में प्रदर्शन जारी है. दिल्ली के लाल किला में विरोध प्रदर्शन कर रहे स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. योगेंद्र यादव ने अपनी एक तस्वीर के साथ ट्विटर पर एक पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, ''मुझे लाल किला से हिरासत में ले लिया गया. हजारों प्रदर्शनकारी पहले से ही हिरासत में है. अभी हजारों और भी बाकी है. हमें बताया जा रहा है कि हमें बवाना लेकर जाया जा रहा है. साझी विरासत, साझी शहादत, साझी नागरिकता.''

CAA Protest: बेंगलुरू में प्रदर्शन के दौरान इतिहासकार रामचंद्र गुहा सहित 30 को पुलिस ने हिरासत में लिया

I have just been detained from Lal Qila. About a thousand protesters already detained. Thousands on the way.

Am told we are being taken to Bawana.



साझी विरासत, साझी शहादत, साझी नागरिकता pic.twitter.com/RnkUNjfkzo