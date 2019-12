UP में विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर लगी धारा 144 तो अनुराग कश्यप का आया रिएक्शन, बोले- इमर्जेंसी दोबारा...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में गुरुवार को राजव्यापी विरोध प्रदर्शन होना है. इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ.पी. सिंह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. साथ ही उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि 19 दिसंबर 2019 को पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी और किसी भी सभा के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है. कृपया कोई भी व्यक्ति किसी भी सभा में भाग ना लें. माता-पिता से भी अनुरोध है कि वे अपने बच्चों की काउंसलिंग करें.' यूपी पुलिस के डीजीपी के इस ट्वीट पर बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Emergency is here again.. https://t.co/IYEKErm78R