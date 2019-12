अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में यूपी पुलिस के बर्ताव पर भड़कीं बॉलीवुड एक्ट्रेस, बोलीं- लानत है...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन जारी है. बीते रविवार को अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था, साथ ही छात्रों पर भी पथराव के आरोप लगाए गए थे. लेकिन हाल ही में अलीगढ़ के मॉरिसन कोर्ट हॉस्टल के सामने लगे सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि पुलिस ने हॉस्टल में दाखिल होकर छात्रों की पिटाई की. साथ ही उन्हें घसीटते हुए हॉस्टल से बाहर भी लेकर आए. इसके साथ ही पुलिसकर्मियों ने वहां खड़ी बाइकों को भी गिराते दिखे हैं. यूपी पुलिस के इस व्यवहार को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) भड़कीं नजर आ रही हैं. उन्होंने यूपी पुलिस (UP Police) के लिए एक ट्वीट भी किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

रानी मुखर्जी की 'मर्दानी' ने छठे दिन भी मचाया धमाल, कमाए इतने करोड़

This is crazy!!!!!! Two students have lost limbs because of stun grenades!!!! This is how UP Police has used a totally unjustified and excessive amount of force against students!! @Uppolice needs to be held accountable! Shame on them! #AMUIsBurning#InSolidarityWithStudentshttps://t.co/qwOXJjYA9d