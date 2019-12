देश के हालात को देख ट्विटर पर लौटने को मजबूर हुए अनुराग कश्यप, लिखा- अब मैं और चुप नहीं रह सकता...

बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) भी देश के माहौल को लेकर दोबारा से ट्विटर पर लौट आए हैं. इस साल अगस्त में अनुराग कश्यप ट्विटर को अलविदा कह गए थे क्योंकि उनके ट्वीट करने पर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा था और उनके परिवार के सदस्यों को धमकी दी जा रही थी. लेकिन देश के मौजूदा हाल को देखते हुए अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ट्विटर पर लौटने के लिए मजबूर हो गए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब मैं और चुप नहीं रह सकता. अनुराग कश्यप सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी के लिए पहचाने जाते हैं और अकसर समसामयिक मसलों पर बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी राय भी रखते हैं. अनुराग कश्यप का ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

This has gone too far.. can't stay silent any longer . This government is clearly fascist .. and it makes me angry to see voices that can actually make a difference stay quiet ..