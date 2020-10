"कांग्रेस माफी मांगे":  पुलवामा पर पाकिस्तान के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने की मांग

यह भी पढ़ें- पुलवामा, फ़वाद चौधरी का बयान और हिंदुस्तान

दरअसल, फरवरी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भाजपा पर निशाना साधा था. राहुल ने ट्वीट कर इस हमले को सुरक्षा में खामियों का नतीजा बताया था और यह सवाल उठाया था कि आखिर किसे इस हमले का सबसे ज्यादा फायदा हुुआ. जावड़ेकर ने कहा कि साजिश की कहानियां बुनने और हमले को लेकर दिए गए बयानों पर कांग्रेस (Congress) को माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने ट्वीट कर कहा, पाकिस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले में अपना हाथ मान लिया है. अब कांग्रेस और अन्य लोगों को अपने बयानों को लेकर देश से क्षमा मांगनी होगी.

Pakistan has admitted its hand behind Pulwama terror attack. Now, Congress and others who talked of conspiracy theories must apologise to the country.