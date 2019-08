कितनी भी चालें चले पाकिस्तान, कश्मीर हमारा था, है और हमेशा रहेगा : कांग्रेस

जम्मू-कश्मीर को लेकर कांग्रेस ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान कितनी भी चालें चले ले, लेकिन कश्मीर हमारा था, है और हमेशा रहेगा. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को कहा, 'हमने ऐसी ख़बरें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में दी गई कथित याचिका के हवाले से राहुल गांधी का नाम शरारतपूर्ण तरीके से घसीटा गया है, ताकि पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठों और गलत सूचनाओं के अम्बार को सच साबित किया जा सके...'

इसके साथ ही सुरजेवाला ने कहा, 'दुनिया में किसी को भी इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे, हैं, और हमेशा रहेंगे... पाकिस्तान कितनी भी द्वेषपूर्ण तरकीबें अपना ले, झुठलाई न जा सकने वाली इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकेगा...'

