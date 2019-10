पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बेहद खराब, केंद्र चाहे तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकता है : कांग्रेस

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही खराब हो गई है. अगर केंद्र सरकार चाहे तो वहां राष्ट्रपति लगा सकती है. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि राज्य में बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है लेकिन दिल्ली में वे टीएमसी के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं. कांग्रेस नेता की ओर यह बयान टीएमसी को नागवार गुजर सकता है क्योंकि भले ही लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच समझौता न हो पाया हो लेकिन संसद में कई नीतिगत मुद्दों पर दोनों पार्टियां साथ खड़ी आती हैं. अब देखने वाली बात यह होगी कि अधीर रंजन चौधरी के बयान पर तृणमूलर कांग्रेस यानी टीएमसी की ओर से क्या बयान आता है.

Adhir Ranjan Chowdhury, Congress: Law and order situation is very bad in West Bengal. If the centre wants, and the situation is such, then they can impose President's rule. But in state they (BJP) call for President's rule and in Delhi they (BJP-TMC) act friendly with each other. pic.twitter.com/mLkjO7QICl