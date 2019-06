अधीर रंजन चौधरी ने PM से पूछा, आप सोनिया-राहुल को 'चोर' कहते हुए सत्ता में आए तो अब वे संसद में कैसे बैठे हैं

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से सीधा सवाल पूछा है कि क्या वह 2 जी और कोयला घोटाला में किसी को पकड़ पाए हैं. इतना ही नहीं चौधरी ने कहा, 'आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सलाखों के पीछे भेज पाए? आप उनको चोर कहते हुए सत्ता में आए तो अब वो संसद में कैसे बैठे हैं'. गौरतलब है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पीएम मोदी और बीजेपी लगातार गांधी परिवार का नाम घोटालों से जोड़ते रहे हैं. पीएम मोदी ने 2 जी घोटालों में सीएजी की ओर से आंकी गई राशि को सीधे सोनिया गांधी के निवास 10 जनपथ के गेट तक ले जाते थे. वह चुनावी रैली में कहते थे कि 2 जी घोटाला में इतने रुपये का घोटाला हुआ था कि अगर जीरो यहां से लिखना शुरू करें तो सीधे 10 जनपथ के गेट तक पहुंच जाएंगे. इसी तरह कोयला घोटाले में वह तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को निशाने पर लेते थे. लेकिन बीते 5 सालों के कार्यकाल में इन घोटालों में एक भी नेता के खिलाफ भी आरोप साबित नहीं हुए हैं. यहां तक 2 जी घोटाला मामले में एक बार जेल जा चुके डीएमके नेता कनिमोई और ए. राजा को भी बरी कर दिया. दिल्ली की विशेष अदालत ने इन सभी के खिलाफ सबूत नहीं पाया. इससे मोदी सरकार की खूब किरकिरी हुई थी.

Congress leader in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury: Did you manage to catch anybody in 2G & coal allocation scam? Did you manage to send Sonia Gandhi ji & Rahul Gandhi ji behind the bars? You came to power by calling them thieves, then how are they sitting in the parliament? pic.twitter.com/aOZnDUgAKg