खास बातें अधीर रंंजन चौधरी ने अभिनंदन वर्द्धमान की जमकर तारीफ की यही नहीं उन्‍होंने अभिनंदन की मूंछों पर भी खूब बोला अधीर रंजन लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं

लोकसभा में कांग्रेस के नए नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chaudhary) ने आज संसद में विंग कमांडर अभिनंदन वर्द्धमान (Abhinandan Varthaman) की जमकर तारीफ की और साथ ही कहा कि उन्‍हें उनकी बहादुरी के लिए ईनाम मिलना चाहिए. ANI के मुताबिक जोश से भरे अधीर रंजन ने अभिनंदन की मूंछों की तारीफ करते हुए कहा, उनकी मूंछ को 'राष्‍ट्रीय मूंछ' घोषित कर देना चाहिए.

लोकसभा में दिए अधीर रंजन के इस बयान को ट्विटर यूजर्स ने हाथों हाथ लिया और लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी:

I would say that its the most absurd thing I have heard in Indian parliament but its been worse. — rohit ranjan روہت (@rht_ranjan) June 24, 2019

Ya IKR!



Unibrow is yet to gain this kind of attention from our politicians. — Am I Write? (The Fauxy) (@WordsSlay) June 24, 2019

But tumlog ko to proof chahiye tha na 🤔 — Aarohi Tripathy (@aarohi_vns) June 24, 2019

.@ANI National Moustache?? What else next- National Beard? BTW Why Adhir Ranjan Chowdhury himself not sporting the Abhinandan moustache?? — Rosy (@rose_k01) June 24, 2019

Kapil sharma's comedy now is in danger after this session of #loksabha . — Suhail khan (@Suhail_khan_7) June 24, 2019

Sure, he should be awarded.

What do with mustache eh??

Kuch bhi — Himani (@Himanithakkar21) June 24, 2019

Sir.. moustache famous hai thk hai.. unhe national international baad mein banana.. abhi thoda desh ki halat par dhyan dijiye.. — Sakshi (@sakshi_tweetz) June 24, 2019

This what happens when stalwarts from the opposition loose and idiots like Adhir Ranjan Chowdhury win elections .. — SriRama (@AGSR15) June 24, 2019

वैसे संसद में ऐसा पहली बार हुआ है जब मूंछों पर किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया हो. गौरतलब है कि इस साल 27 फरवरी को भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को खदेड़ते वक्‍त हवा में हुई लड़ाई के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्द्धमान का विमान मिग 21 बाइसन गिर गया था. इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया था. इससे पहले वर्धमान ने पाकिस्तान के एफ-16 विमान को मार गिराया था. पाकिस्तान ने विंग कमांडर को एक मार्च की रात को रिहा किया था.