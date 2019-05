निर्मला सीतारमण बनीं वित्त मंत्री तो दिव्या स्पंदना ने किया Tweet, लिखा- उम्मीद है कि अब जीडीपी में होगा सुधार

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बीते गुरुवार को अपने 57 अन्‍य मंत्रियों के साथ शपथ ली और शुक्रवार को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हुआ. निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनकर एक बार फिर इतिहास रचा. वित्त मंत्री के तौर पर उन्हें आर्थिक नरमी, रोजगार सृजन, फंसे कर्ज को काबू में लाने और निवेश बढ़ाने की चुनौती से निपटना होगा. निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इससे पहले भी इतिहास रचा जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई वाली पिछली सरकार में पूर्णकालिक रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अब वह वित्त मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगी. निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के वित्त मंत्री बनने पर कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता दिव्या स्पंदना (Divya Spandana) ने बधाई दी है और साथ ही कुछ मांग भी कर डाली है.

Congratulations @nsitharaman on taking charge of a portfolio that was only last held by another woman, Indira Gandhi ji in 1970-makes us women folk proud! The GDP not looking great, I'm sure you will do your best to revive the economy. You have our support. Best wishes- https://t.co/gOARWiXHJG