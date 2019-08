जनार्दन द्विवेदी ने 'ऐतिहासिक भूल सुधार' कहा तो गुलाम नबी आजाद ने दी नसीहत- इतिहास पढ़ लें फिर कांग्रेस में रहें

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जिन लोगों को जम्‍मू-कश्‍मीर का इतिहास और कांग्रेस का इतिहास पता नहीं है उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है. वे पहले जम्‍मू-कश्‍मीर और कांग्रेस का इतिहास पढ़ लें फिर कांग्रेस में रहें. गुलाम नबी आजाद का यह बयान उस समय आया है जब कांग्रेस के ही कई नेताओं ने सरकार द्वारा पेश किए गए बिल के पक्ष में बयान दिया है. राज्‍य सभा में बिल पास होने से पहले कांग्रेस एक राज्‍य सभा सांसद ने इस्‍तीफा दे दिया था. अपने इस्‍तीफे में सांसद ने बिल के समर्थन में अपनी बात कही थी. कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता जनार्दन द्व‍िवेदी ने भी मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बिल के समर्थन में बयान दिया.

अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस बुरी तरह से फंसी, राहुल गांधी के ट्वीट से भी नहीं दूर हुआ 'कन्फ्यूजन'

