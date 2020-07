'पहले इंसान बनिए, बाद में मोलभाव करिए', क्या सचिन पायलट पर है सलमान खुर्शीद की ये टिप्पणी?

सलमान खुर्शीद ने बुधवार को एक ट्वीट कर कहा, 'दिलचस्प है कि हमारे कुछ सहयोगी टॉप लीडरशिप के उदार समर्थन के चलते अब 'नेता' बन चुके हैं और 'नेता' बन जाने के आधार पर और समर्थन की मांग कर रहे हैं. पार्टी के प्रति निष्ठा और विश्वास शर्तों के साथ नहीं आती है. या तो आप पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं या फिर नहीं हैं.'

Interesting that many of our colleagues have become ‘leaders' because of generous support of top leadership and demand more support because of being ‘leaders'. Trust and allegiance cannot be conditional. It is there or it is not.