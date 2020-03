Coronavirus : दिल्ली में सभी सिनेमा हॉल 31 मार्च तक के लिए बंद किए, यह स्कूल-कॉलेज भी बंद

राजधानी में कोरोना वायरस (Coronavirus) के फैलाव को रोकने के मद्दनेजर दिल्ली के सभी सिनेमा हाल 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को यह ऐलान किया. दिल्ली के वे सभी स्कूल और कॉलेज भी 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं जिनमें परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं. दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 6 हो चुकी है. दिल्ली में कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया गया है. इससे संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए केजरीवाल सरकार ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है.

दिल्ली में कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियात बरतते हुए अब प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं. इसी मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक राष्ट्रीय राजधानी के सभी सिनेमा थिएटर बंद करने का कड़ा फैसला लिया है.

डब्लूएचओ ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है. इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने भी इसको महामारी घोषित कर दिया है. दिल्ली के सभी स्कूल और कॉलेज जिनके एग्जाम खत्म हो गए हैं, 31 मार्च तक बंद रहेंगे.



सरकार कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमित मरीजों के लिए बेडों का इंतजाम कर रही है. दिल्ली अरबन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड ( DUSIB) के खाली फ्लैटों और निर्माणाधीन हॉस्पिटल में बेड का इंतजाम किया जा रहा है. 500 से ज्यादा बेड तैयार हो गए हैं. दिल्ली सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थानों, यानी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों, दुकानों, मॉल आदि को रोज सैनेटाइज करने का आदेश दिया है.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: All cinema halls to remain shut in Delhi till 31st March. Schools and colleges where exams are not being held will also remain closed. #CoronaViruspic.twitter.com/pbuB1JNFnW