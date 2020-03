Coronavirus: 3 राज्य पूरी तरह से लॉक डाउन, 75 जिलों में सिर्फ जरूरी सर्विस, दिल्ली-महाराष्ट्र में धारा 144

देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कोरोना वायरस के खतरे पर नियंत्रण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'जनता कर्फ्यू' का आह्वान किया है. देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 350 के करीब पहुंच चुकी है. लिहाजा स्थिति को देखते हुए कई राज्यों की सरकारों ने पूरी तरह से लॉक डाउन का ऐलान किया है. इनमें सबसे पहले राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार रात ही राजस्थान को 31 मार्च तक पूरी तरह से लॉकडाउन करने का निर्देश दिया था, हालांकि इस दौरान आवश्यक सामानों की दुकानें खुली रहेंगी. इसके बाद पंजाब और उत्तराखंड की सरकारों ने भी राज्य को लॉक डाउन का ऐलान किया है. वहीं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक समेत कई राज्यों में बड़े शहरों को लॉक डाउन कर दिया गया है. कुल मिलाकर देश के 75 जिलों को 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है.

After the nationwide #JantaCurfew that was observed today against #Coronavirus, we have decided to continue the curfew in the entire state till 31st March. However, essential services, such as food&medicines, will be available for all: Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat pic.twitter.com/dklco0G22p