रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेनों के संचालन के मामले में महाराष्‍ट्र सरकार पर गलतबयानी करने का आरोप लगाया है. उन्‍होंने एक ट्वीट में कहा, 'महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन पहले यह आरोप लगाया कि वे 80 गाड़ियों की मांग कर रहे हैंलेकिन केवल 30-40 मिल रही हैं.' रेल मंत्री ने कहा, 'मैंने उन्हें 125 गाड़ियों की पेशकश की और इस बारे में ब्‍यौरा मांगा लेकिन वे कल की ट्रेनों के लिए कोई विवरण नहीं दे पाए हैं. उन्होंने हमें 41 ट्रेनों का विवरण दिया.

Even those trains remained empty & didn't have passengers. Late last evening they sent us 145 trains' lists which were completely unorganised. There were some letters written to Bihar, to UP 15 days back the date of which they cut & wrote today's date & sent to us: Railways Min https://t.co/WvrApryszl