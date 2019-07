चंद्रयान-2 प्रक्षेपण की उल्टी शुरू, कल 2.43 बजे होगी लॉन्चिंग

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष के. सिवन ने रविवार को बताया कि आज शाम 6.43 बजे से चंद्रयान-2 की लांचिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. इस दौरान रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणाली की जांच की जाएगी और रॉकेट के इंजन को शक्ति प्रदान करने के लिए ईंधन भरा जाएगा. 22 जुलाई को दोपहर 2 बजकर 43 मिनट पर इसकी लॉन्चिंग होगी. इससे पहले चंद्रयान-2 को लेकर जीएसएलवी-एमके-3 रॉकेट 15 जुलाई को तड़के 2.51 बजे उड़ान भरने वाला था, मगर तकनीकी खराबी के कारण रॉकेट के प्रस्थान करने से एक घंटा पहले उड़ान स्थगित कर दी गई थी.

#ISRO: The launch countdown of #Chandrayaan2 commenced today at 1843 hours IST. The launch is scheduled at 1443 hours IST on July 22nd. pic.twitter.com/ltdljkSXGz