मुंबई के एक अस्पताल में पहुंची वैक्सीन, स्वास्थ्यकर्मियों ने तालियों से किया स्वागत, देखिए VIDEO

न्यूज एजेंसी ANI ने इसका वीडियो शेयर किया है. वैक्सीन को कूपर अस्पताल लाए जाने के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों ने तालियों के बीच वैक्सीन का स्वागत किया. हर सेंटर पर 100 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा, जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, उन्हें SMS के जरिए इसकी सूचना दे दी गई है.

#WATCH | Health workers clap and cheer as COVID-19 vaccine reaches the vaccination centre at Cooper hospital in Mumbai, Maharashtra. pic.twitter.com/QOp2X15Cs8

कूपर अस्पताल का स्टाफ वैक्सीन लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स के स्वागत के लिए भी तैयार हैं. अस्पताल की नर्सों ने लाभार्थियों की आरती उतारने और उन्हें मिठाई खिलाने का इंतजाम किया है.

Maharashtra: With Arti thalis and sweets, the staff of Cooper hospital in Mumbai wait to welcome the beneficiaries. #CoronaVaccinepic.twitter.com/CenNDVU0jk