धारा 370 हटाए जाने के एक साल पूरे होने पर केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर में कर्फ्यू

जिलाधिकारी ने कहा कि श्रीनगर के पुलिस अधीक्षक ने सूचना दी है कि पुख्ता जानकारी मिली है कि अलगाववादी और पाकिस्तान प्रायोजित समूह पांच अगस्त को ‘काला दिवस' के रूप में मनाने, हिंसा और प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं., चौधरी ने कहा कि कोई भी बड़ा जमावड़ा कोविड-19 उन्मूलन की दिशा में किए गए कार्यों के लिए भी घातक सिद्ध होगा.

डॉमिसाइल नियमों को लेकर कश्मीर ही नहीं जम्मू के लोग भी चिंतित

गौरतलब है कि इसी तरह का कर्फ्यू पिछले साल भी अगस्त की शुरुआत में लगाया गया था. जब केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा था. जिसके बाद सैकड़ों राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लिया गया था या गिरफ्तार किया गया था. पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित कई नेता अभी भी नजरबंद हैं.

लगभग आठ महीने हिरासत में रहने के बाद 11 मार्च को रिहा हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है, "श्रीनगर के में 2019 की तुलना में इस साल की तैयारी 24 घंटे पहले शुरू हुई है, और मुझे लगता है कि पूरे घाटी में ऐसा ही किया जा रहा है"

The preparations start a full 24 hours earlier this year compared to 2019 with Srinagar, and I presume the same is being done across the valley, being placed under strict curfew from tonight for the next two days. pic.twitter.com/WBpCAxrs2G