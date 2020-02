दिल्ली हिंसा पर बोले CM केजरीवाल- सेना को बुलाकर प्रभावित इलाकों में लगाया जाए कर्फ्यू

दिल्ली हिंसा के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि सेना को बुलाकर दिल्ली के प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस सिलसिले में गृहमंत्री अमित शाह को खत लिख रहा हूं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, "मैं पूरी रात बहुत-से लोगों के साथ संपर्क में रहा हूं... हालात चिंताजनक हैं... पूरी कोशिशों के बावजूद पुलिस हालात पर काबू पाने और भरोसा पैदा करने में नाकाम रही है... सेना को बुलाया जाना चाहिए, और शेष प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया जाना चाहिए... मैं इस सिलसिले में गृहमंत्री को लिख रहा हूं..."

वहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने NDTV से कहा, "मैं आश्वासन देता हूं कि कानून का पालन करने वाले किसी भी नागरिक को कोई भी किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा पाएगा... पर्याप्त बल तैनात है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है... लोगों को वर्दीधारियों पर भरोसा करना होगा.'

