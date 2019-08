UAE के बाद अब डोमिनिक गणराज्य ने महात्मा गांधी पर जारी किया डाक टिकट

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में डोमिनिक गणराज्य ने बुधवार को एक डाक टिकट जारी किया है. डोमिनिक गणराज्य के दूतावास ने एक ट्वीट में कहा, "भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में डोमिनिक गणराज्य में डाक टिकट जारी करने की घोषणा करने पर गर्व हो रहा है.''

विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने ट्वीट किया, ‘‘भारत के राष्ट्रपिता के सम्मान में इस कदम के लिए (डोमिनिक गणराज्य के विदेश मंत्री) मिगुएल वर्गास एम. को धन्यवाद. महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा उनके करीबी मित्र सी एफ एंड्रयूज के प्रयासों के चलते कैरेबियन में भी उतनी ही प्रभावशाली है, जितनी कहीं और है.''

Thank HE @MiguelVargasM for this tremendous gesture honouring the father of the Nation of India. Thanks to the efforts of his close friend Mr. C.F. Andrews, Mahatma Gandhi and his concept of non-violence were equally influential in Caribbean as elsewhere!@DrSJaishankar @MEAIndiahttps://t.co/fRgzruvKma