ED ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या से 7 घंटे तक पूछताछ की, जानें क्या है मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार (DK Shivakumar) की बेटी ऐश्वर्या (Aishwarya) से कर्नाटक के नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. अधिकारियों ने बताया कि 22 साल की प्रबंधन स्नातक ऐश्वर्या से पूछताछ की गई और उनका बयान धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किया गया. कांग्रेस नेता की बेटी खान मार्केट स्थित एजेंसी के कार्यालय में सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर पहुंची और शाम 7 बजकर 30 मिनट पर बाहर निकली.

Delhi: Aishwarya, daughter of Congress leader DK Shivakumar leaves from the office of the Enforcement Directorate (ED). She was summoned by the agency to appear before it today. DK Shivakumar was arrested by ED on September 3 in connection with an alleged money laundering case. pic.twitter.com/euBnr1V57g