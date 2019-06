EID 2019: देशभर में ईद का जश्न, दिल्ली, मुंबई और मध्य प्रदेश से सामने आईं तस्वीरें

देशभर में लोग पूरे उत्साह के साथ ईद (EidUlFitr) की खुशियां मना रहे हैं. इस मौके पर पूरे देश से मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आ रही हैं. दिल्ली की जामा मस्जिद में भी लोगों ने एक साथ मिलकर नमाज अदा की. एक साथ हजारों लोगों द्वारा अल्लाह की इबादत करना एक सुंदर दृश्य था. वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमीदिया मस्जिद में नमाज अदा की. मध्य प्रदेश के भोपाल से भी ईद मनाते हुए सुंदर तस्वीरें सामने आईं. यहां बच्चों ने एक-दूसरे को गले लगकर बधाई दी.

People offer namaz at Delhi's Jama Masjid on #EidulFitr today. pic.twitter.com/M0LZDS4iqO

Maharashtra: Devotees offer namaz on the occasion of #EidUlFitr at the Hamidiya Masjid in Mumbai. pic.twitter.com/nmEUnxXGaV