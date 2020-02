Election Results 2020: PM मोदी ने दी जीत की बधाई तो अरविंद केजरीवाल ने दिया यह Reaction

Delhi Vidhan Sabha Chunav Parinam: दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) ने एक बार फिर प्रचंड जीत हासिल की है. विधानसभा की 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है. कांग्रेस का खाता इस बार भी नहीं खुल सका है. 'आप' की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी (AAP) और अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को बधाई दी. इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को बधाई के लिए धन्यवाद कहा. अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, 'आपका शुक्रिया सर. मैं आशा करता हूं दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की दिशा में साथ मिलकर काम करेंगे.



Thank u so much sir. I look forward to working closely wid Centre to make our capital city into a truly world class city. https://t.co/IACEVA091c