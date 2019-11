अयोध्या मामले पर बांग्लादेश में वायरल हो रहा है 'CJI को लिखा PM मोदी का फेक लेटर'

भारत ने बुधवार को बांग्लादेशी मीडिया के एक हिस्से में चल रही इस रिपोर्ट को ‘द्वेषपूर्ण' और ‘फर्जी' बताया जिसमें अयोध्या फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को बधाई दी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने जान-बूझकर ऐसी फर्जी खबर फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की निंदा की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीत दोस्ती को कमजोर करने की कोशिश है. कुमार ने ट्वीट किया, ‘जो लोग समुदायों को विभाजित करने, विद्वेष को बढ़ाने और भारत तथा बांग्लादेश के लोगों के बीच की दोस्ती को कमजोर करने के लिए इस तरह की फर्जी और द्वेषपूर्ण खबरों को जान-बूझकर फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, हम उनकी जोरदार निंदा करते हैं.'

अयोध्या मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड इस वजह से दाखिल नहीं करेगा रिव्यू पिटीशन

We strongly condemn those responsible for deliberately spreading such fake and malicious news, to divide communities, create disharmony and undermine friendship between the people of India and Bangladesh. https://t.co/LEdXxutzNc