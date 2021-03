फारूक अब्दुल्ला ने लगवाई Covid-19 वैक्सीन, उमर अब्दुल्ला तस्वीर शेयर कर बोले- 'अगर मेरे पिता...'

उनके बेटे और नेशनल कान्फेंस पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज वैक्सीन लेते हुए की उनकी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की. उन्होंने लिखा, 'श्रीनगर के SKIMS अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ का बहुत शुक्रिया. आज मेरे 85 साल के पिता और मां ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली. मेरे पिता को कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं हैं. इनमें से एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पर हैं. अगर वो वैक्सीन ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हैं.'

Thank you to the doctors, nurses and staff at SKIMS, Srinagar. Today my 85 year old father & my mother had their first COVID jab. My father has a number of health issues including being on immunosuppressants for a kidney transplant. If he can get the vaccine, you should as well. pic.twitter.com/V6yo1zyuGR