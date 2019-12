Fire in Delhi Factory: दिल्ली फायर सर्विस के चीफ ने कहा- फैक्टरी के पास नहीं था क्लीयरेंस

दिल्ली के अनाज मंडी के पास एक फैक्टरी में रविवार सुबह आग लगने की घटना में 43 लोगों की मौत मामले में दिल्ली फायर सर्विस (DSF) के चीफ अतुल गर्ग ने कहा कि, ''बिल्डिंग को डीएसएफ की ओर से फायर क्लीयरेंस नहीं दिया गया था''. उन्होंने आगे कहा, ''इमारत में आग से बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी तरह के उपकरण नहीं मिले हैं''. अतुल गर्ग ने अनाज मंडी के पास हुई इस घटना को लेकर एएनआई को यह बयान दिया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में आग से 43 की मौत, फैक्टरी मालिक की तलाश में पुलिस कर रही है छापेमारी

आपको बता दें, रविवार सुबह को अनाज मंडी के पास रानी झांसी रोड पर फैक्टरी में आग लग गई. इस दौरान फैक्टरी में कई लोग सो रहे थे, जिस वजह से आग में कई लोग झुलस गए. इस दुर्घटना में अब तक 43 लोगों की मौत हो गई है. वहीं अन्य लोगों का दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है. बता दें, फैक्टरी में से कुल 64 लोगों को निकाला गया था.

Atul Garg, Chief Fire Officer, Delhi Fire Service (DFS) on fire incident at Rani Jhansi Road: The building did not have fire clearance from DFS and no fire safety equipment were found installed in the premises.