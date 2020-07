आ गया राफेल! अंबाला एयरबेस में उतरा पहला बैच

राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा, "राफेल विमान का उड़ान के दौरान प्रदर्शन काफी अच्छा है. इसमें लगे हथियार, राडार एवं अन्य सेंसर तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्धक क्षमताएं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं. भारत में राफेल का आगमन भारतीय वायुसेना को हमारे देश पर आने वाले किसी भी खतरे को रोकने के लिए बहुत मजबूत बना देगा." रक्षा मंत्री ने राफेल विमान की लैंडिंग का वीडियो भी शेयर किया है.

इससे पहले, जब राफेल विमान के पहले बैच ने भारतीय वायुसीमा में प्रवेश किया तो उनकी सुरक्षा में दो SU30 MKI विमान आसमान में पहुंच गए थे. रक्षा मंत्री कार्यालय की ओर से इसका वीडियो जारी किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पांच राफेल फाइटर जेट के साथ दो SU30 MKI विमान भी चल रहे हैं.

This aircraft has very good flying performance and its weapons, radar and other sensors and Electronic Warfare capabilities are amongst the best in the world. Its arrival in India will make the IAF much stronger to deter any threat that may be posed on our country.