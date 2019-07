देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से भीषण बाढ़, असम में 4 लाख लोग प्रभावित

देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में बुधवार को भारी बारिश हुई. असम में वर्षा और बाढ़ जनित घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गयी और 17 ज़िलों के क़रीब साढ़े 4 लाख प्रभावित हैं. धेमा जी, बोगांईगांव और बारपेटा में बाढ़ से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है. असम में क़रीब 17 हज़ार हेक्टेयर फसल पानी में डूबी हुई है. 53 रिलीफ़ कैंप खोले गए हैं और 18 हज़ार से ज़्यादा लोगों को राहत कैंप में रखा गया है.. NDRF बाकी एजेंसियों के साथ राहत और बचाव में जुटी हुई है. गुवाहटी में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है. उफनती हुई नदी ने दूर-दूर तक मैदानी भागों को अपने में समेट लिया है. कई और नदियां भी ख़तरे के निशान से ऊपर हैं. असम के ही चिरांग में चंपा नदी में आई बाढ़ ने एक गांव को लगभग पूरा डूबो दिया. यहां के 45-50 घर पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं. सेना के जवानों ने बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है. मिजोरम के तलाबंग इलाके में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं.

अरुणाचल प्रदेश

लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ज़मीन धंसने से 2 बच्चों की मौत हो गई है.. साथ ही कई इलाक़ों से संपर्क कट गया है. कई गाड़ियां मिट्टी के दलदल में फंस गई हैं. कई रास्तों पर पानी का तेज़ बहाव है जिससे लोगों को ख़ासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. राज्य सरकार अलर्ट पर है क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. सिक्किम और कलिम्पोंग को सिलीगुड़ी से जोड़ने वाला हाइवे लगातार हो रही बारिश और भू-स्खलन की वजह से रोक दिया गया है.

West Bengal: Vehicular movement on Sikkim-Darjeeling route on National Highway 10 in Kalimpong, affected due to heavy rainfall and landslide in the area. pic.twitter.com/qfJXVTi1Ab