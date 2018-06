पासपोर्ट विवाद: ट्रोल्स को सुषमा स्वराज का जवाब, कहा- मुझे कुछ 'ट्वीट' से सम्मानित किया गया

I am back in Delhi after my visit to Italy, France, Luxembourg, Belgium and European Union.

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अलग-अलग धर्म के दंपति को पासपोर्ट देने के उनके फैसले पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया है. उन्होंने खास तौर पर ट्विटर पर इस पूरी घटना को ट्रोल करने वालों पर हमला बोला है. सुषमा स्वराज ने इस पूरे विवाद को लेकर एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि वह 17 से 23 जून 2018 तक देश से बाहर थीं. मुझे नहीं पता कि मेरी गैर-मौजूदगी में यहां क्या हुआ. हालांकि मुझे इस दौरान कई ट्वीट से सम्मानित किया गया. मैं आपसे वह ट्वीट साझा कर रही हूं. क्योंकि मैनें उन्हें पसंद किया है. गौरतलब है कि विदेश मंत्री एक आधिकारिक दौर पर इटली, फ्रांस, बेल्जियम और यूरोपियन यूनियन गई थीं.पिछले सप्ताह के शुरू में नोएडा के एक जोड़े ने आरोप लगाया कि क्योंकि वह शादी के बाद भी अलग-अलग धर्म को मानते हैं इसलिए उन्हें पासपोर्ट ऑफिस द्वारा पासपोर्ट जारी नहीं किया जा रहा है साथ ही उन्हें तंग भी किया जा रहा है. इस मामले में दंपति ने विदेश मंत्रालय से मदद मांगी थी.दंपति का आरोप था कि पासपोर्ट ऑफिस में पीड़ित महिला से अपना धर्म बदलने को कहा गया था. खास बात यह है कि तानवी सेठ और अनस सिद्दिकी ने 2007 में शादी की थी और इसके बाद उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला था. उनकी एक सात साल की बेटी भी है. यह भी पढ़ें: पीएम मोदी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 55 हजार लोगों के साथ करेंगे योग

Biased decision #ISupportVikasMishra shame on you mam...is it effect of your islamic kidney??

No matter the situation or reason, nothing calls for threats of violence, disrespect & abuse. @SushmaSwaraj ji, we applaud your decision to call out the heinous trolls of your own party.https://t.co/qcB0qemRGZ