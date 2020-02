पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने BJP पर कसा तंज, बोले- मेरी पुरानी पार्टी को बधाई, शानदार प्रदर्शन

दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election Results 2020) का परिणाम आने के बाद जहां एक ओर आम आदमी पार्टी (AAP) एकतरफा जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं 8 सीट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) करारी शिकस्त की वजह खोजने में जुटी है. पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी से खुद बाहर निकलने वाले नेता यशवंत सिन्हा ने सोशल मीडिया पर तंज कसा है. उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी को 8 सीट मिलने पर अप्रत्यक्ष तरीके से निशाना साधा है.

Congratulations to my old party. They have more than doubled their tally in Delhi state assembly elections. Sterling performance.