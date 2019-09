Narendra Modi Birthday: ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल तक, PM मोदी के जन्मदिन पर नेताओं ने कुछ यूं दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) मंगलवार को 69 वर्ष के हो गए और इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष एवं गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. नायडू ने अपने संदेश में कहा कि मोदी के सक्षम नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है. अमित शाह ने मोदी को बधाई देते हुए ट्वीट किया,‘‘ आपके नेतृत्व में उभरते नये भारत ने विश्व में एक मजबूत, सुरक्षित और विश्वसनीय राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है.''

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले- भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों से जल्द ही करूंगा मुलाकात

उन्होंने कहा, ‘‘हर भारतीय के जीवन को सुगम बनाने के लिए आपका परिश्रम एवं संकल्प भाव हमारे लिए एक प्रेरणास्त्रोत है. एक जनप्रतिनिधि, एक कार्यकर्ता और एक देशवासी के रूप में आपके साथ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में भागीदार बनना सौभाग्य की बात है. ईश्वर से आपके स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु की कामना करता हूं.''

अमित शाह ने ट्वीट किया, ‘‘विकास के साथ-साथ भारतीय संस्कृति को और अधिक समृद्ध करने में मोदी जी का अभूतपूर्ण योगदान है. मोदी ने एक सुधारक के रूप में न सिर्फ राजनीति को नई दिशा प्रदान की बल्कि आर्थिक सुधारों के साथ-साथ दशकों से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान निकालकर सभी को गौरवान्वित किया.'' उन्होंने कहा,‘‘दृढ़ इच्छाशक्ति, निर्णायक नेतृत्व और अथक परिश्रम के प्रतीक एवं देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.''

PM मोदी के प्रशंसक ने भगवान हनुमान को चढ़ाया 1.25 किलो वजनी सोने का मुकुट, क्या है वजह?

Greetings and warm wishes to PM Shri @narendramodi on his birthday. He has been instrumental in building and strengthening India's position in the comity of nations. His visionary leadership has helped India in scaling new heights of glory. I pray for his good health & long life.