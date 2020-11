जब प्रदूषण को लेकर Twitter पर आपस में उलझ पड़े दिल्ली और गोवा के मुख्यमंत्री

प्रमोद सावंत ने केजरीवाल को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की समस्या पर फोकस करने और गोवा की चिंता छोड़ने की सलाह दी, जिसके बाद केजरीवाल ने तुरंत जवाब दिया कि यह मुद्दा सबकी समस्या है और सबको इससे मिलकर लड़ने की जरूरत है. इस हफ्ते केजीरावाल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए गोवा के लोगों की कोशिशों की सराहना की थी और राज्य की बीजेपी सरकार पर इस मुद्दे पर सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शन को दबाने का आरोप लगाया था

केजरीवाल की इस प्रतिक्रिया पर रिपोर्टरों के सामने एक बयान में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने राज्य की चिंता करनी चाहिए, जहां प्रदूषण एक बड़ी समस्या है. उन्होंने कहा, 'मैं दिल्ली में था, आज ही लौटा हूं. मैंने देखा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता की क्या हालत है. उन्हें (केजरीवाल को) गोवा के बारे में बात करने से पहले अपने राज्य की बात करनी चाहिए.'

यह भी पढ़ें : 11वीं के छात्र का कमाल, बनाया 'एयर प्यूरीफायर रोबोट', गंदी हवा को करता है साफ

सावंत की प्रतिक्रिया आने के बाद तुरंत केजरीवाल ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि 'यह समस्या दिल्ली या फिर गोवा के प्रदूषण के बारे में नहीं है. दिल्ली और गोवा दोनों मुझे बहुत प्रिय हैं. हम एक देश हैं. हमें साथ मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली में और गोवा कहीं प्रदूषण न रहे.'

उनके इस ट्वीट पर भी सावंत का जवाब और वो पहले से नरम रुख में दिखे. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, 'डियर अरविंद केजरीवाल जी, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि गोवा में प्रदूषण न रहे और हमारी सरकार यह पक्का करेगी कि राज्य प्रदूषण मुक्त बना रहे. मैं निश्चिंत हूं कि दिल्ली के लोग भी अपने खूबसूरत राज्य के लिए भी ऐसा ही चाहते हैं.'

Dear CM @ArvindKejriwal ji, we are making sure that there is no pollution issue in Goa and our Govt will ensure that our state remains pollution free. I am sure the people of Delhi also want the same in their beautiful state. https://t.co/tUHU2wqmdV