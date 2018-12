BJP सासंद बोले- जितनी जरूरत नीतीश की हमें, उतनी ही उन्हें भी, बिहार में भी PM मोदी हैं हमारे मेन ब्रांड

बिहार में एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे की गुत्थी सुलझ गई है. बीजेपी-जदयू के बाद अब लोजपा भी सीटों से सहमत हो गई है और अब 17-17 और 6 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी. हालांकि, एक बीजेपी सांसद ने जो बयान दिए हैं, उससे यह संकेत मिलते हैं कि अब भी भाजपा बिहार में नीतीश कुमार को अपना मुख्य चेहरा नहीं मान रही है. दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल नारायण सिंह का कहना है कि जिस तरह से पूरे देश में नरेंद्र मोदी मेन ब्रांड हैं, वैसे ही बिहार में भी वही हमारे मेन ब्रांड हैं.

तेजस्वी का तंज, सीटों के बंटवारे के बाद नीतीश जी और पासवान जी बोलेंगे- नोटबंदी बहुत सफल है साहब!

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बिहार बीजेपी सांसद गोपाल नारायण ने कहा कि ' जदयू और बीजेपी दोनों बराबर-बराबर के पार्टनर हैं. दोनों में कोई तुलना नहीं, अगर बीजेपी को नीतीश की जरूरत है, तो नीतीश को भी बीजेपी की जरूरत है. पूरे देश की तरह, बिहार में भी नरेंद्र भाई मोदी जी मेन ब्रांड हैं.

Gopal Narayan Singh, Bihar BJP MP: Both JDU and BJP are equal partners, there should be no comparisons. If BJP needs Nitish then Nitish also needs the BJP. Like in all over India, in Bihar also our main brand is Narendrabhai Modi ji. pic.twitter.com/HAnaMAIU4M