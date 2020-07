मानसून (Monsoon) देश में सक्रिय है. इसके चलते पूर्वी उत्‍तरप्रदेश और बिहार (Eastern Uttar Pradesh and Bihar) के ज्‍यादातर हिस्‍सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है. पिछले कुछ दिनों से लगातार मानसून की बारिश के बाद बिहार में नदियां उफान पर हैं और ज्‍यादातर सड़कें जलमग्न हो गई हैं. मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने अगले 12 घंटों में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी की है. दरभंगा में कमला नदी के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई, भारी बारिश के कारण इसके किनारे टूट गए और हर कहीं पानी ही पानी है. दरभंगा के स्थानीय लोगों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया, "बाढ़ के कारण 50 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं.100 घर बह गए हैं.". भागलपुर के भारी तबाही और बाढ़ के बाद एक स्कूल की इमारत का एक हिस्सा कोशी नदी में ढह गया. राहत की बात यह है कि किसी के मारे जाने या घायल होने की खबर नहीं है.

#WATCH: Part of a school building collapses into Koshi river in Naugachhia area of Bhagalpur district following heavy rains and floods. #Bihar (13/7) pic.twitter.com/vFMiugNyhY