हैदराबाद रेप-मर्डर केस: मुख्यमंत्री KCR ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के दिए आदेश, घटना को भयावह बताया

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में 26 साल की पशु चिकित्सक से गैंगरेप और मर्डर केस में SI समेत तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. इन पुलिसवालों पर केस दर्ज करने और कार्रवाई करने में लापरवाही बरतने का आरोप है. इस मामले को लेकर पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है. इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर रॉव (KCR) ने मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठित करने का आदेश दिया. इस घटना के बाद अपने पहले बयान में केसीआर ने महिला से बलात्कार और हत्या मामले को 'भयावह' करार दिया और पीड़ा व्यक्त की.



Telangana Chief Minister's Office: CM has instructed officials that the accused of the woman veterinary doctor's ghastly murder should be inquired on a fast track, & culprits should be given stringent punishment. CM also decided to set up a fast track court to deal with the case. pic.twitter.com/sYBL02EJrt