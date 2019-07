ED की पूछताछ के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला - मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, हर जांच को तैयार हूं

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) से राज्य क्रिकेट संघ में कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के मामले में बुधवार को पूछताछ की. पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है.

Former CM of J&K and National Conference leader Farooq Abdullah leaves from Enforcement Directorate office, in Chandigarh. He was being questioned in connection with Jammu & Kashmir Cricket Association (JKCA) irregularity scam case. pic.twitter.com/Xfi8K7k9ni