जवानों की शहादत का बदला आतंकियों से लेना था, पेड़ों और पहाड़ों से नहीं: एयर स्ट्राइक पर फिर सिद्धू ने उठाए सवाल

पाकिस्तान के बालाकोट में हुए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक (IAF Air Strike) पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और इस एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Siddhu) ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जवानों की शहादत का बदला आतंकियों से लेना था, न कि पेड़ों और पहाड़ों से. साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पवित्र फौज के कंधों से सियासी तीर चला रही है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि आप अब पवित्र फ़ौज़ के कंधों से सियासी तीर मत चलाओ.

बालाकोट एयर स्ट्राइक पर नवजोत सिंह सिद्धू ने सेना को लेकर तो सकारात्मक बातें कीं, मगर उन्होंने मोदी सरकार इसके सियासी इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. नवजोत सिंह सिद्धू ने सेना को पवित्र बताया, वहीं मोदी सरकार पर इसके सियासी इस्तेमाल का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने आरबीआई, सीबीआई और रॉ के राजनीतिकरण का भी मोदी सरकार पर आरोप लगाया.

बालाकोट एयर स्ट्राइक पर लगातार सवाल दागने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर मंगलवार को ट्वीट किया और लिखा- 'आरबीआई, सीबीआई और रॉ का सियासीकरन कर के, अब पवित्र फ़ौज़ के कंधों से सियासी तीर मत चलाओ प्रचार मंत्री जी. जवानों की शहादत का बदला आतंकवादियों से लेना था, पेड़ों और पहाड़ों से नहीं.'

Army is as sacred as the state!



आरबीआई, सीबीआई और रॉ का सियासी करन कर के,

अब पवित्र फ़ौज़ के कंधों से सियासी तीर मत चलाओ प्रचार मंत्री जी|

जवानों की शहादत का बदला आतंकवादियों से लेना था, पेड़ों और पहाड़ों से नहीं|



Press Conference of the judicary's resentment was unprecedented. pic.twitter.com/Hn18oNPIyx