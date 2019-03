भारतीय वायुसेना (IAF) के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthaman) स्वदेश लौट आए हैं. पाकिस्तान के लड़ाकू विमान एफ-16 (F-16) को मार गिराने के बाद वह पाकिस्तान (Pakistan) के कब्जे में थे. पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर (Wagah Border) पर अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan) को भारत को सौंप दिया. विंग कमांडर अभिनंदन के स्वागत में अटारी बॉर्डर पर हजारों लोग ढोल-नगाड़े, पोस्टर और हार-फूल लेकर पहुंचे हुए थे. बता दें कि भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी विमानों का पीछा करते हुए अभिनंदन वर्धमान अपने मिग-21 विमान से एलओसी के पार चले गए थे. इसी दौरान उनका विमान क्रैश हो गया था. जिसके बाद से ही वह पाक सेना की गिरफ्त में थे. अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan) की रिहाई के बाद तमाम नेता उनका स्वागत और दिलेरी की प्रशंसा कर रहे हैं. इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan) की रिहाई का श्रेय नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को दिया है.

भारत चाहता था वायुसेना के स्पेशल विमान से हो अभिनंदन की वतन वापसी

ओमन चांडी (Oommen Chandy) ने अभिनंदन (Abhinandan) का स्वागत करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ''नवजोत सिंह सिद्धू के वास्तविक प्रयासों और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के सद्भाव के लिए धन्यवाद. मुझे उम्मीद है कि सीमा पर दोनों तरफ शांति बरकरार रहेगी''. ओमन चांडी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने लिखा, ''आपके उत्साहवर्धन से मेरा साहस कई गुना बढ़ गया है. आपके शब्द मुझे निडरतापूर्वक सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा और नैतिक मूल्यों से कभी भी समझौता न करने की ताकत देते हैं''. सिद्धू ने आगे दो लाइनें लिखीं- ' उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है''.

Humbled Sir, my courage has multiplied manifold...

Your words give me the strength to walk the path of truth fearlessly and inspire me never to compromise with moral values! @Oommen_Chandy 🙏🏼



उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है,

जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है| https://t.co/XoRkGNE1VD