BJP का पलटवार, शहादत पर राजनीतिकरण का आरोप बेबुनियाद, 'विपक्षी दलों के बयान से खुश हुआ होगा पाकिस्तान'

कांग्रेस सहित विपक्षी दलों द्वारा जवानों की शहादत का राजनीतिकरण करने के आरोप को भारतीय जनता पार्टी ने 'बेबुनियाद' बताया. बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है तब इस तरह के बयान बाधा डालने वाले हैं. पार्टी ने कहा कि इससे केवल पाकिस्तान की सेना और उसकी मीडिया ही खुश हो रही है. वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने ट्वीट कर कहा, 'पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, फिर विपक्ष क्यों सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि हमारे आतंकवाद निरोधक अभियानों का राजनीतिकरण किया जा रहा है.' उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'पुलवामा में सीमा पार से हमला एक वास्तविकता है. बालाकोट अभियान भारत की अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए आत्म रक्षा हेतु किया गया आतंकवाद विरोधी हमला था.'

The whole nation has spoken in one voice. Why, then is India's opposition alleging that the Government is politicising our Anti-Terror Operations.