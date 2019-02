भारत को मिला अमेरिका का साथ, पाक में जैश के आतंकी कैम्प पर वायुसेना की कार्रवाई को जायज ठहराया: सूत्र

पुलवामा (Pulwama Terror Attack) में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान (Pakistan) की सरजमीं पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर भारत की कार्रवाई को अमेरिका ने जायज ठहराया है. सूत्रों के मुताबिक, जैश के आतंकी कैंपों पर भारतीय वायुसेना के हवाई हमले के फैसले का अमेरिका ने समर्थन किया है. समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है कि जैश के आतंकी कैंपों पर भारत की कार्रवाई को लेकर बुधवार की देर रात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की टेलीफोनिक बातचीत हुई और इस दौरान अमेरिका ने भारत के फैसला का समर्थऩ किया.

Pulwama Attack: भारत के साथ खड़े हुए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, UN में जैश और सरगना मसूद अज़हर को लेकर दिया बड़ा प्रस्ताव

दरअसल, सूत्रों ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोवाल तथा अमेरिकी विदेशमंत्री माइक पॉम्पियो ने बुधवार देर रात फोन पर बातचीत की है. माइक पॉम्पियो ने कहा कि पाकिस्तानी धरती पर जैश-ए-मोहम्मद के कैम्प पर कार्रवाई करने के भारत के फैसले का अमेरिका समर्थन करता है.

Sources: NSA Ajit Doval and US Secretary of State Mike Pompeo had a telephonic conversation late last night. Pompeo said that the US supported India's decision to take action against JeM terror camp on Pakistani soil pic.twitter.com/9u5jx8GE9X