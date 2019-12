ओवैसी ने NPR को NRC का दूसरा नाम बताया तो अमित शाह बोले- 'हम कहेंगे सूरज पूरब में उगता है तो वह बोलेंगे...'

नागरिकता कानून (Citizenship Act) और NRC का पुरजोर विरोध कर रहे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) का विरोध करते हुए कहा कि यह NRC का ही दूसरा नाम है. ओवैसी के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसा. अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि अगर हम कहेंगे कि सूरज पूरब में उगता है तो वो कहेंगे कि नहीं...नहीं यह पश्चिम में होता है. ये उनका स्टैंड होता है और इस पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है. फिर भी मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि इसका NRC से कोई लेना-देना नहीं है, ये बहुत अलग तरह की प्रक्रिया है.



Home Minister Amit Shah to ANI on Asaduddin Owaisi's criticism of #CAA: If we say that the sun rises from the east then Owaisi ji will say no it rises from the west, he always opposes our stand. Still I again assure him that CAA has nothing to do with NRC